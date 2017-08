Millionaire komt ook naar Leffingeleuren

Dinsdag loste de organisatie de laatste namen, waarvan Millionaire de opvallendste is. Het festival in polderdorp Leffinge vindt plaats op 8, 9 en 10 september.

Leffingeleuren koos enkele edities terug voor een schaalverkleining, maar weet dit jaar toch met een rist ferme kleppers uit te pakken zoals Tjens Matic, Absynthe Minded, de Brusselse sensatie Romeo Elvis en 65 Days of Static die met een exclusief concert in België komt. Daar worden nu nog een zevental namen aan toegevoegd, waarvan de headliner op de openingsdag. Dat wordt de Belgische band Millionaire. Tim Vanhamel pakte recentelijk als een duiveltje uit een doosje uit met een nieuwe plaat en zal die in Leffinge voorstellen. Eerder speelde Millionaire ook al op Cactus.

Ook namen als het Antwerpse Tin Fingers en het Gentse Mindrays komen op de affiche van de 41ste editie, waarmee Leffingeleuren aantoont dat ze de kaart blijven trekken van jong Belgisch talent.

Ook dit jaar pakt Leffingeleuren terug uit met een stevig gratis gedeelte met tal van foodtrucks en randanimatie. De organisatie wil dit jaar de reputatie als ontdekkingsfestival opnieuw helemaal waar maken.(

(BELGA)