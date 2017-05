"Mijn favoriet is Frankrijk, maar ook België maakt een kans"

Dit weekend is er weer de finale van het 'Eurovisiesongfestival' waarbij tal van Europese landen het tegen elkaar opnemen. Dit jaar vindt alles plaats in Kiev. Onder de fans van de wedstrijd vinden we politie-inspecteur Joke Sarazyn uit Tielt. "Heel wat mooie inzendingen dit jaar, maar mijn favoriet is Frankrijk."