Middelkerke is klaar voor festivalweekend

De opbouw van de site is zo goed als afgerond. Ook op vlak van veiligheid zijn alle maatregelen genomen. Vrijdag vanaf 16 uur (tot na het optreden) en zaterdag vanaf 10 uur wordt de Westendelaan volledig afgesloten. "De Westendelaan is een drukke verkeersas. Daarom vragen we aan de mensen die naar het optreden van Bryan Adams komen of naar het Nostalgie Beach Festival trekken om de bewegwijzering goed te volgen. Zowel de mensen vanuit het binnenland als wie vanuit Nieuwpoort of Oostende komt, wordt door bewegwijzering naar de voorziene parkeerplaatsen geleid", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

Verhoogde waakzaamheid

In het kader van terreurniveau 3 is er een verhoogde waakzaamheid van de veiligheidsdiensten. "De nodige maatregelen zijn getroffen. Zo wordt iedereen gefouilleerd aan de ingang van het festivalterrein. Rugzakken mogen niet naar binnen. Daar zal nauwlettend op toegekeken worden. Er zijn kluizen voorzien waar je je persoonlijke spullen in kan stoppen. De Westendelaan is afgesloten met betonblokken zodat niemand met slechte bedoelingen de straat en het terrein kan binnenrijden."

"We doen ook een oproep om zeker op tijd te komen, vooral bij het optreden van Bryan Adams vrijdagavond. Vrijdag is sowieso al een drukke dag. Heel wat toeristen hebben een weekendje aan zee geboekt en komen op vrijdag naar Middelkerke of Westende", aldus nog de burgemeester.