MIA-winnaar Niels Destadsbader zingt backstage voor zijn Facebookfans

Op donderdagavond probeert Niels Destadsbader zich zoveel mogelijk vrij te houden om bij zijn vrienden te zijn in een café in Deerlijk. Maar deze week kon hij er niet bij zijn, want Niels werd verwacht op de uitreiking van de tiende MIA's in Paleis 12 in Brussel. Toen Niels in de categorie Vlaams Populair de MIA in ontvangst mocht nemen, zei hij live op tv dat het eerste rondje op café zijn traktaat was.

Na de show en eenfotoshoot zette Niels zich - samen met zijn band - in de persruimte, waar ze drie nummers brachten, speciaal voor zijn Facebookvolgers.

"Hij had dat bij winst beloofd en Niels is een man van zijn woord", zegt Kim Bieseman van CNR Vlaamse Sterren. Het was dan al rond 23.30 uur, maar toch bleven zo'n 400 fans hun idool op Facebook volgen. Niels zong onder meer 'Dansen' en ook 'Skoon Meiske', een liedje volledig in 't West-Vlaams.

(PADI)