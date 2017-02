MIA's gaan naar Bazart... én naar West-Vlaanderen

Onder meer Goose (beste live act), Compact Disk Dummies (beste clip)en Het Zesde Metaal (beste album)vielen er in de prijzen. Wannes Cappelle kreeg de award in de categorie 'auteur-componist'. Ook Niels Destadsbader mocht een MIA mee naar huis nemen, in de categorie 'Vlaams populair'. Hij klopte in die categorie onder meer Laura Lynn.

Maarten Devoldere van Balthazar en tegenwoordig vooral ook van Warhaus had minder meeval. Genomineerd voor 'best alternative' en voor 'beste doorbraak', maar geklopt door respectievelijk Black Box Revelation en Bazart, de grote slokop van deze editie. Kleine troost: de bassist van Bazart heeft -uiteraard- roots in West-Vlaanderen. Bazart won ook bij 'beste Nederlandstalig' en klopte daarbij onder meer Ertebrekers en Het Zesde Metaal.

(FJA)