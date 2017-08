Met 30.000 bezoekers vol huis voor vijfde editie WeCanDance in Zeebrugge

Een recordaantal feestvierders zakte zaterdag en zondag af richting het evenementenstrand van Zeebrugge voor de vijfde editie van het populaire muziekfestival Wecandance.

Op amper vijf jaar lukte de organisatie erin om uit te groeien van een evenement met enkele duizend bezoekers tot de recordeditie van afgelopen weekend waar dertigduizend man op afkwam. Elk jaar heeft een ander thema en dit jaar stond in het teken van 'Desert Dreams'. De organisatie had dan ook kosten noch moeite gespaard om de aankleding volledig in een woestijnthema te steken en elk jaar gaan heel wat bezoekers daar gewillig in mee.

"De inspiratie voor onze thema's halen we op verschillende modeshows die aan het eind van het jaar de zomercollecties presenteren", zegt woordvoerster Julie Vermeire (26). "Daar pikken we de trends op en op basis daarvan kiezen we een thema. Dit jaar was dat dus de woestijn en de zuiderse look die daarmee gepaard gaat."

Nog nooit mocht het festival zoveel bezoekers ontvangen als dit jaar. "Het is erg speciaal om voor onze vijfde verjaardag een recordopkomst te mogen noteren. Het festival is dan ook volledig uitverkocht. De grootste stressfactor is voor ons jaarlijks de weersvoorspelling, maar daar hadden we voor deze editie echt niet over te klagen."

Ook dit jaar kwamen heel wat speciaal uitgedoste vogels richting Zeebrugge. Zo was David Boot (24) uit Amsterdam afgezakt in een Indisch kleed. "Ik schuim heel wat festivals af maar iets waar de mensen zo opgaan in de sfeer qua kledij vind je bijna nergens en dat maakt het erg speciaal", zegt hij. "Ook de aankleding vanwege de organisatie is top, het is net alsof je door de woestijn in Marokko loopt." Dat vonden ook Elise Deprez (24) en haar vijf vriendinnen uit Waregem. "Het is de eerste keer dat we komen en het is alsof je in een andere wereld terecht komt", zeggen ze in koor. "De inspiratie voor onze outfits? De organisatie geeft via sociale media op voorhand wat tips mee en daarop hebben we ons gebaseerd."

