Matthias Feyen (Reporter De Zeewacht): "Genieten, verbroederen, netwerken... en slaaptekort"

Wat is je mooiste herinnering aan TAZ?

"Ik bezocht het festival al als dreumes. Destijds in de slipstream van mijn ouders, vandaag al een paar jaar als vrijwilliger bij de ticketing. Wat me altijd zal bijblijven, is de voorstelling van The Broken Circle Breakdown voor er nog sprake was van een verfilming. Ik zag het stuk destijds óp het podium van het Kursaal (zowel acteurs als publiek), wat op zich een unieke setting was. En met de fantastische Mieke Dobbels in een glansrol, die om onbegrijpelijke redenen vervangen werd voor de filmadaptatie."

Wat betekent TAZ voor jou?

"Genieten, verbroederen, netwerken... en slaaptekort. Maar met de glimlach en een positieve gemoedstoestand, altijd."

Wat is de beste voorstelling die je er ooit zag?

"De voorstellingen van Compagnie De Koe, toen Peter Van den Eede centrale gast was, zullen me altijd bijblijven. Verder in de geschiedenis van het festival: Het concert 'Stoemp' van Arno, Café Koer in de Kaaistraat en later op het stationsplein, legendarische kindervoorstellingen aan de tribune in het Leopoldpark - 's avonds om 18 uur was een heilig moment voor ons gezin, een try-out van de toen nog totaal onbekende Philippe Geubels in het Variététheater (toen stand-upcomedy nog een onderdeel was van het festival), grootse installaties en straattheater, amateurtheater van Oostendse theatergroepen (toen de liefhebbers nog een plekje hadden op de affiche)..."

"Het festival doorliep de voorbije jaren een evolutie en dat is prima zo."

Waarom is TAZ belangrijk voor Oostende?

"In tijden van besparingen, terreur, negativisme en opportunisme kan een festival als TAZ meer dan ooit verbinden. Ik ben nu al benieuwd naar de 25ste editie in 2021. Misschien toch eens een 'best of' van de voorbije jaren overwegen? Hallo Luc Muylaert?"