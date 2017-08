Massale belangstelling voor eerste dag van Gouden Boomstoet

De eerste dag van de vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet door Brugge is zaterdag met 35.000 toeschouwers succesvol verlopen. Het was wel lange tijd onzeker of de stoet wel zou kunnen doorgaan. Zondagmiddag verwacht de organisatie nog meer geïnteresseerden.