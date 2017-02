Marzena, de enige West-Vlaamse kandidate, genekt in De Mol

Het was een meesterlijke zet van de makers: de kandidaten moesten gisterenavond raden wie er een rood scherm te zien had gekregen. Deden ze dat goed, dan ging die persoon naar huis én verdiende de groep 3.000 euro. Slaagden ze er niet in, mocht diegene met het rode scherm blijven (met de wetenschap dat hij of zij de volgende keer beter op iemand anders zou toespitsen) én moest diegene naar huis met de tweede slechtste score. De groep slaagde niet in hun opdracht, waardoor er bij de voorlaatste werd aangeklopt. Dat bleek Marzena Juzba, de pittige Poolse met West-Vlaamse roots.

Marzena is de stiefdochter van Annicq Verschuere, schepen welzijn en ambtenaar van de burgerlijke stand in Avelgem. Marzena groeide er ook op, maar bleef na haar studies plakken in Gent, waar ze werkt als regioverantwoordelijke bij Coca-Cola.

Het was balen voor Marzena, die al bij de aankomst bestempeld werd als 'de bitch', maar de groep kon charmeren door haar vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Dat bleek ook zo in de laatste opdracht voor de eliminatie, waar ze zich had ingezet voor de groepsoverwinning. Pijnlijk dat het haar later zuur zou opbreken...