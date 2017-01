Marnique Deswarte neemt afscheid van vzw Festival Dranouter

Marnique was er bij vanaf het allereerste festival, toen georganiseerd door Alfred den Ouden. Op de tweede editie was hij al medewerker en toen er in 1982 een vzw werd opgericht, werd hij voorzitter. Dat bleef hij dus 34 jaar. Marnique bouwde gestaag aan het merk Dranouter en slaagde er in een professioneel werkend team voor het Festival samen te brengen, het Muziekcentrum vorm te geven en uit te bouwen...

Nu de organisatie na enkele moeilijke jaren eindelijk weer een stabiele basis heeft teruggevonden beslist Marnique om afscheid te nemen.

Sinds 1 januari is Manu Veracx (Roeselare, januari 1966) voorzitter van de vzw. Manu is professioneel actief als Gedelegeerd Bestuurder en Creatief Directeur van communicatiebureau B.AD en bestuurder van evenementenbureau TWICE, beide uit Roeselare. Zijn communicatiebureau staat sinds editie 1993 in voor de grafische communicatie van het festival en sinds begin 2000 is Manu lid van de RvB en AV van het festival. In 2010 werd hij secretaris van de vzw en lid van het Dagelijks Bestuur.

Karl Odent volgt Manu Veracx op als secretaris.