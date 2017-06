Marec stelt deze zomer tentoon in Bredene

Bredene kan deze zomer uitpakken met de Brugse cartoonist Marec. Hij zal naast cartoons ook schetsen en andere tekeningen voorstellen. Hij brengt ook werk van 25 andere cartoonisten mee die samenwerken in het collectief The Cartoonist. Het thema is de zee. De cartoonisten zullen in hun archieven duiken of nieuw werk presenteren rond die thematiek. Vrijdag werd het campagnebeeld voorgesteld waarop Marec zichzelf voorstelt als redder op het naaktstrand. Van op zijn reddersstoel houdt hij overzicht op de belangrijkste wereldleiders, zoals Donald Trump, Angela Merkel en Theresa May, die uiteraard naakt zijn afgebeeld. Met de expositie hoopt Bredene een breed publiek te lokken dat even kan ontsnappen aan de harde realiteit.