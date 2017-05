Magrittejaar 2017 viert de Belgische surrealist van Brussel tot Knokke

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), WPG Uitgeverij België, Knokke-Heist en het Atomium stelden woensdag het uitgebreide programma van het Magrittejaar 2017 voor.

In de hoofdstad viert men Magritte in de eerste plaats in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, waar verschillende projecten, waaronder twee tentoonstellingen, voorzien zijn. Tegelijkertijd brengt een ander Belgisch icoon, het Atomium, vanaf 21 september 2017 een jaar lang hommage aan de kunstenaar, door een interactieve expo met onder andere 3D-decorstukken die het surrealisme tot leven wekken.

Het andere zwaartepunt van het Magrittejaar 2017 ligt aan de kust in Knokke-Heist, waar vier evenementen de 50ste verjaardag van zijn overlijden vieren.

"Dit land heeft vele grote schilders voortgebracht. Maar zelfs in deze galerij der giganten staat René Magritte op eenzame hoogte", stelt Jeroen Overstijns, CEO van uitgeverij WPG, die de licenties van het oeuvre van Magritte beheert. "Onze twintigste eeuw is René Magritte, ons surrealisme is René Magritte, ons land is René Magritte."

(BELGA)