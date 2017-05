Maarten Van den Bussche klaagt toenemende radicalisering aan in eerste solovoorstelling

Het Entrepot, de creatieve vrijhaven in Brugge, houdt een traditie in ere: ook dit seizoen wordt afgesloten met een 'Double Bill Night'. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei spelen de (uitgeweken) Bruggelingen Maarten Van den Bussche en Jonas Vanhullebusch hun nieuwe voorstellingen. Met zijn solodebuut rekent Van den Bussche af met de toenemende radicalisering in onze maatschappij.