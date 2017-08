LIVE Winnaar publieksprijs Verse Vis speelt ook in Fort Napoleon

Experimentele pop met kiekenvel. Zoals roze wolken die op de wind meedrijven, botsen, elektrostatische lading creëren en je onder een warme douche achterlaten. Dat is UMM in een notendop. Hun verrassende eerste single 'Papercut' kwam in februari uit en viel onmiddellijk in de smaak. De band werd geselecteerd voor 'Verse Vis' en ging aan de haal met de publieksprijs.

'De vocals van Lise doen ons op bepaalde momenten denken aan het stemgeluid van Birsen Uçar, de zangeres van Hydrogen Sea. Het nummer neemt je mee op een zeer aangename trip door een wereld waar woede, angst en stress niet lijken te bestaan. Zeer sterke binnenkomer als je het ons vraagt. UMM, een band om in de gaten te houden!'

(Dansende Beren over 'Papercut')

Luister hieronder naar 'I'm Not Here' en 'Naked As We Came'

<iframe width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/336216855&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true"></iframe>