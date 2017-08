LIVE The Girl Who Cried Wolf maakt het even donker in Fort Napoleon

Acht jonge bands geven tijdens Theater aan Zee het beste van zichzelf. Ze spelen elk vier keer, op verschillende locaties in de stad. De winnaar krijgt een opname van een videoclip, met steun van Sabam en een concert op het muziekfestival Leffingeleuren 2017. Maandag speelde The Girl Who Cried Wolf in Fort Napoleon.

Met vijf zijn ze, de mannen en vrouwen achter The Girl Who Cried Wolf. Een gedeelde liefde voor rauwe en melancholische muziek bracht hen bij elkaar. Met donkere en hypnotische doompop nemen ze de luisteraar mee op een muzikale trip door hun universum, geïnspireerd door o.a. Portishead, Esben & The Witch en Wovenhand.

In 2015 werd hun eerste album 'Ruins op de wereld losgelaten. De band heeft inmiddels een solide livereputatie, wat hen vorig jaar een selectie voor 'Jonge Wolven' op de Gentse Feesten opleverde. In 2016 wonnen ze daarenboven 'Golfbrekers', de enige echte Oostendse rock rally, een initiatief van De Grote Post.

Van de set in Fort Napoleon kan je hieronder nagenieten van de nummers 'Silver' en 'Running'.

(Audio Zjakki Willems - Foto's Inge Baes)