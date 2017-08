LIVE Portland speelt betoverende set in Fort Napoleon

Ook Jong Muziek maakt sinds jaar en dag deel uit van het TAZ-dna. Acht jonge bands worden geselecteerd. Ze spelen elk vier keer, op verschillende locaties in de stad. De winnaar krijgt een opname van een videoclip, met steun van Sabam en een concert op het muziekfestival Leffingeleuren 2017.

Portland was zondag aan de beurt. Het is het geesteskind van frontman Jente Pironet. In 2014 opgericht als soloproject, maar ondertussen uitgegroeid tot een solide driekoppige band met een indrukwekkend liveparcours, de Vooruit, Trix, Het Depot ... Hun deelname aan Humo's Rock Rally 2016 wisten ze dan weer te verzilveren met een finaleplek in de AB in Brussel.

'Met 'Pouring Rain', hun nieuwste single, legden ze meteen één van de allermooiste songs van deze editie voor, waarin woorden als'etherisch', 'americana' en 'tijdloos' spontaan verschenen in notitieboekjes.' Portland staat garant voor een set vol geweldige dreampop, een absolute must voor liefhebbers van Fleet Foxes of Bon Iver. Het is alvast uitkijken naar hun allereerste ep.

Maar oordeel vooral zelf en geniet van onderstaand fragment uit hun set van zondagmiddag: Je hoort achterenvolgens 'Have you met Jolene' en 'Lost Fragrance'.

(Audio Zjakki Willems - Foto's Maarten Geukens)