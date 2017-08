LIVE Lohaus bekoort na dat van de Gentse Feesten en Sziget ook het publiek van TAZ

Lohaus palmde het publiek al in op Boomtown, het muzikale hoogtepunt van de Gentse Feesten en het Sziget Festival in Boedapest. Twee gegeerde locaties om je als opkomend talent te profileren. En talent hebben ze, in 2015 haalden ze de selectie van De Nieuwe Lichting van StuBru én die van Humo's Rock Rally. En dat ze als voorprogramma van Warhaus en Balthazar door Europa trokken is duidelijk ook een teken aan de wand!

Lohaus brengt een mix tussen urban pop en triphop. Downtempo beats, overgoten met synthsounds, gekleurd door een gitaar en dit allemaal begeleid door het bijzondere stemgeluid van lead vocal Thomas Lauwers.

(Audio Zjakki Willems - Foto's Bastiaan Lochs)