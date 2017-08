LIVE In Een Discotheek giet rauwheid en melancholie in één set

Ook dinsdag speelde een jonge band de pannen van het dak in de reeks Jong Muziek. De winnaar krijgt een opname van een videoclip met steun van Sabam en een concert op Leffingeleuren. Dit keer presenteren we In Een Discotheek. Na een reeks succesvolle passages in en rond Antwerpen speelde de band afgelopen winter op het Brussels Jazz Weekend en tourden ze als supportact van Het Zesde Metaal.

Het gaat hard voor In Een Discotheek, de vijfkoppige indie-elektroband rond songwriter en performer Maya Mertens. Haar rauwe Nederlandstalige teksten schommelen voortdurend tussen weemoed en een energieke ode aan de imperfectie. Hoe melancholischer en onzekerder de lyrics, hoe bruter de deunen. In Een Discotheek, rauw en catchy as hell!

(Audio Zjakki Willems)