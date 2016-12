Life Compagnie wil 50.000 euro van 'Belgium's Got Talent' aan SOS Kinderdorpen schenken

Vanavond is het D-Day voor Life Compagnie, het vlaggenschip van Life Danscenter uit Izegem. Dieter Vandeputte en zijn danseressen zijn er op gebrand om de finale van Belgium's Got Talent te winnen en ze zijn alvast niet van plan om de 50.000 euro winstpremie voor zichzelf te houden.

"We zijn in de wolken dat we ook onze derde choreografie van ons drieluik mogen tonen", aldus Dieter Vandeputte. "In de finale brengen we een ode aan het kind en zal Robin Desmet, een van onze danseressen en halve finaliste van The Voice van Vlaanderen, haar versie van Nothing Else Matters van Metallica brengen."

"We roepen iedereen op om op ons te stemmen, want we willen heel graag de 50.000 euro winstpremie schenken aan SOS Kinderdorpen."

'Belgium's Got Talent' is vanavond om 21.05 uur op VTM te zien.