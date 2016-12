Liefhebbers kunnen na al even 'figureren' in Gouden Boomstoet van 2017

Liefhebbers kunnen er hun hoofd doorsteken en een foto (laten) maken. Zo zie je meteen of je wel 'de looks' hebt om te figureren in de Gouden Boomstoet die in 2017 op 19 en 20 augustus uitgaat.

Heel wat toeristen die de Burg kruisen vinden het dan ook leuk om zich eventjes in deze middeleeuwse outfit te laten fotograferen.

(MVN)