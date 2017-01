Liam uit Oostende kon op zijn 18de van Youtube zijn beroep maken

Dat jongeren vandaag verslingerd zijn aan YouTube, dat is ondertussen wel al bekend. Maar dat er ook steeds meer mensen zijn die van de bekende site leven, is misschien minder bekend. Liam Seys uit Oostende heeft zijn eigen bedrijfje opgericht dat vloggers begeleidt bij het beheren van hun kanaal.

Liam Seys (19) startte ongeveer een jaar geleden met zijn bedrijf Alveum. "Wat wij doen kan je vergelijken met een muzieklabel die alles regelt voor de artiest", vertelt hij. Vloggers zijn mensen die bloggen, maar dan aan de hand van filmpjes die ze op YouTube posten. Sommige van die filmpjes halen miljoenen views en zijn big business. Er zijn heel wat YouTubers die kunnen leven van hun videowerk.

"Wij staan dus eigenlijk in voor de marketing, design, de inkomsten van advertenties... Kortom, alles waardoor de vlogger zich eigenlijk ten volle kan concentreren op het creatieve aspect en filmpjes kan maken. Ik werk samen met de YouTubers en help hen om te groeien."

25 miljoen views

Ondertussen heeft Alveum een Multi Channel Network, in vaktaal al meer dan 25 miljoen maandelijkse views. Liam is al sinds zijn 14de bezig met YouTube en kon er op zijn 18de dus zijn job van maken. "Ik ben een van de weinigen in België die dit doet", zegt Liam. "Maar YouTube zal eigenlijk alleen maar aan belang winnen. Dat beseffen heel wat adverteerders ook."

