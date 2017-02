Laura Tesoro en Brihang op belevingsfestival BAD in De Panne

Op donderdag 27 april 2017 vindt de 8ste editie van BAD Festival plaats. BAD is een belevingsfestival voor iedereen en ging voorheen door het leven als Dranouter-Bad. BAD Festival staat garant voor een leuke mix van concerten, workshops en verwennerijen op het strand van De Panne.

Ook dit jaar wordt het festival geopend door Il Sogno, de band van De Lovie, die voor de gelegenheid een speciaal programma voorbereidt, dit keer in samenwerking met Jelle Cleymans. Aansluitend wordt het podium ingenomen door Brihang, The Lighthouse, Laura Tesoro en La Folie Jolie. Afsluiten doen ze in De Panne naar jaarlijkse traditie met BAD Soundsystem. Er wordt binnenkort nog één extra naam bekend gemaakt!

Naast het muzikale programma zijn er samen met tal van West-Vlaamse secundaire -en hogescholen opnieuw verschillende workshops. De workshopboulevard is een belangrijk deel van het festival en wordt uitgewerkt door jongeren die studeren in sociaal technische richtingen. Onrechtstreeks biedt BAD Festival hen zo een onvergetelijke, rijke praktijkervaring aan.