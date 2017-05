Laura en Ann-Sophie eindigen derde in Peking Express: "Finale was kers op de taart"

Heel wat familie en vrienden van Laura en Ann-Sophie kwamen vanavond samen in café 't Bankske in Wevelgem om naar de spannende ontknoping van Peking Express te kijken. Het was burgemeester Jan Seynhaeve die het idee lanceerde. De Wevelgemse burgervader trakteerde er ook met een gratis vat. "We zijn gecharmeerd door het initiatief van onze burgemeester", zeggen Laura en Ann-Sophie. "Het was leuk om te zien hoe iedereen de voorbije weken zo met ons meeleefde. We hadden geen moeite om het verloop van het programma geheim te houden, maar we zijn toch opgelucht dat we vanaf nu alles met iedereen mogen delen."

Boeddhabeeld

In de laatste aflevering was te zien hoe de drie overgebleven duo's van de stad Stung Treng naar Siem Reap moesten racen, de stad waar de tempels van Angkor Wat te vinden zijn. "We kregen de opdracht om een dame te zoeken die een aanwijzing bij zich had die verwees naar de volgende proef", zegt Laura. "Nadat we dat vrouwtje hadden gevonden, bleek ze een boeddhabeeld bij zich te hebben en een nieuwe locatie. Op die locatie vonden we grote blokken waarmee we dat beeld moesten vormen. Omdat we pas als laatste van de drie duo's klaar waren met de bouw van dat beeld, mochten we ook pas als laatste naar de volgende bestemming vertrekken. En net dan reed onze lift verkeerd. Dat heeft ons het ultieme finalespel gekost."

Mooiste moment

De Wevelgemse vriendinnen waren bij hun eliminatie ontgoocheld, maar ook dankbaar. "Natuurlijk is het niet leuk om te horen dat je nét er voor het allerlaatste spel uit ligt, maar we hadden onszelf echt overtroffen. We hadden niet verwacht dat we zo ver zouden geraken in het spel. De finale was voor ons de kers op de taart. Het moment waarop Sean Dhondt bekend maakte dat wij als eerste duo de finale mochten spelen, was dan ook het mooiste van ons hele Peking Express-avontuur." Het waren uiteindelijk Brecht en Cedric die na een race van 3.750 km door Vietnam, Laos en Cambodja als eerste over de streep kwamen in het wereldberoemde tempelcomplex van Angkor, net voor de Nederlandse broer en zus Siham en Hicham. "Ze hebben het gedurende de hele race echt goed gedaan. Voor ons zijn Brecht en Cedric dan ook de verdiende winnaars."

Whatsappgroepje

Laura en Ann-Sophie blikken terug op een onvergetelijk avontuur. "Het was zo fantastisch dat het zelfs moeilijk te omschrijven is. De natuur is er fenomenaal mooi, maar de gastvrijheid blijft ons het meeste bij. Die mensen hebben zo weinig, maar we zijn ervan overtuigd dat ze gelukkiger zijn dan de Westerlingen." De opnames liggen nu al meer dan zes maanden achter zich, toch hebben de kandidaten nog vaak contact. "We hebben een Whatsappgroepje en horen elkaar nog bijna dagelijks. We deden ook al een reünie", zegt Laura. "Of we ons opnieuw zouden inschrijven? Direct! Dit is echt 'once in a lifetime'."

(Nikita Vindevogel)