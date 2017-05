Kursaal Oostende brengt deze winter magisch sprookje op ijs

Burgemeester Johan Vande Lanotte is enthousiast over de nieuwe voorstelling. "Kursaal Oostende staat er ondertussen om bekend om elke zomer een internationale musical naar de Stad aan Zee te halen. We willen nu met het Kursaal ook in de winterperiode zorgen voor een totaalspektakel. Ik ben dan ook fier dat we met deze 'Alice in Wonderland' op een mooie en kwalitatieve manier het winteraanbod in Oostende kunnen vervolledigen." Bovendien is deze voorstelling uniek in België. Zo wordt de scène omgetoverd tot een feeërieke ijspiste met projecties op en rond het ijs. De shows vinden plaats op 27 en 28 december. De ticketverkoop start op 31 mei om 10 uur.