Kunstkerk van Avelgem valt in de prijzen

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt op initiatief van Wivina Demeester en het Team Vlaamse Bouwmeester.

De jury had aandacht voor de verschillende voorwaarden die een project doen slagen: opdrachtformulering, procesgerichtheid en- bereidheid en kwaliteitsbewaking van het resultaat. In de categorie "Kunst in opdracht" was de jury van mening dat de transformatie van de kerk van Bossuit in een kunstwerk de titel van laureaat verdiende. Niet alleen omdat de kunstenares Ellen Harvey met haar mooie, adequate ingreep de kerk een nieuwe vorm, functie en betekenis gaf, maar vooral omdat de opdrachtgever erin slaagde met dit kunstwerk de site 'letterlijk te bezielen als kern voor de dorpsgemeenschap'.

Tegenwoordig doet de kunstkerk dienst als publieke ruimte in openlucht en als mooie uitvalsbasis voor evenementen. De vooruitstrevende keuze tot herbestemming naar kunstkerk groeide uit tot een succes. De transformatie van de kerk van Bossuit is een voorbeeld van hoe er op een verantwoorde manier kan worden omgegaan met leegstaande kerken.

Eerder transformeerde Avelgem ook al de kerk van Rugge tot een nieuwe kleuterschool.

(JMA)