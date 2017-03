Kunstenfestival Watou gered

Kunstenfestival Watou kreeg in mei vorig jaar een definitief negatief advies van de beoordelingscommissie, waardoor het zijn 316.000 euro subsidies verloor. Organisator vzw Kunst liet zich niet onbetuigd en startte een crowdfundingcampagne, die meer dan 21.000 euro opbracht. Dat is echter ruim onvoldoende om een nieuw kunstenfestival te organiseren. De laatste strohalm was dat er nog een overeenkomst zou gevonden worden tussen verschillende overheidspartners. Daarover worden al maanden lang onderhandelingen gevoerd tussen de provincie West-Vlaanderen, Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en de stad Poperinge. Die zijn nu geland.

"Voor de editie 2017 springen de provincie en de stad Poperinge in de bres", legt burgemeester Christof Dejaegher uit. "Poperinge had al een budget voorzien van 95.000 euro per jaar voor het kunstenfestival. Voor de komende drie jaar trekken we dit op naar 135.000 euro, ofwel 25.000 euro per jaar extra. De provincie West-Vlaanderen legt voor 2017 225.000 euro op tafel, maar verliest vanaf 1 januari 2018 haar bevoegdheid voor cultuur. Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz zal in 2018 en 2019 de overeenkomst overnemen van de provincie en ieder jaar met 135.000 euro over de brug komen. Daarna zou er een nieuw regionaal kunstendecreet moeten komen waarop Kunstenfestival kan intekenen."

In 2018 en 2019 zal het festival het dus met 90.000 euro minder moeten doen dan in 2017. "Dat zullen we opvangen door voor een stuk reserve in te schakelen", vervolgt Christof Dejaegher. "Het is allerminst de bedoeling om in te boeten op kwaliteit, maar het idee is om efficiëntiewinsten te boeken en extra inkomsten te zoeken door sponsoring en andere manieren. De crowdfundingcampagne die vzw Kunst in 2017 is een voorbeeld van zo'n creatieve manier om middelen te verzamelen."

"Voor ons in het festival van groot belang, niet alleen voor de lokale economie maar ook voor de culturele uitstraling van onze stad. Vorig jaar lokte het festival toch 24.000 mensen, wat toch niet weinig is. Het brengt ook mensen uit een bepaalde niche naar de streek die anders niet zouden komen. We danken dan ook de provincie West-Vlaanderen, die heel hard gewerkt heeft om tot een overeenkomst te komen met minister Gatz", besluit Christof Dejaegher.

(TOGH)