Kunstenaar met Avelgemse roots exposeert op Electrabel-site

De uit Avelgem afkomstige Marnix Verstraeten is geen onbekende in kunstmiddens. Hij studeerde af aan het KASK, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent in 1982. Tijdens zijn burgerdienst werkte hij onder de hoede van Raoul Servais en Pierre Vlerick o.a. aan de artistieke inkleding van het Brugmann-metrostation in Brussel. Vanaf 1986 richtte hij als architecturaal vormgever in Gent een restylingbureau op.

Op artistiek gebied is Marnix Verstraeten, die momenteel in Mont-de- L'Enclus woont, een relatieve laatbloeier. Alhoewel schilderen al jarenlang een favoriete tijdsbesteding was, kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling mede op initiatief van kunstgalerij Pieters. Tentoonstellingen in St.-Martens-Latem (2012) en Knokke (2013) zorgden voor een definitieve doorbraak. Zijn inspiratiebronnen - hoe kan het anders als architecturaal vormgever - zijn vormgevende elementen uit de natuur of de architectuur. Zijn wereldreizen, een andere hobby van Marnix, vormen daarbij de inspirerende achtergrond. Zijn kunstwerken ontstaan steevast vanuit het zien: eerst het waarnemen, het vastleggen van kleurtonaliteiten, het herwerken en herdenken. Dan volgt het detailleren, het uitwerken en schilderen..... Vanuit de techniek van leermeesters zoals Picasso en Gauguin ontwikkelde hij een eigen manier van werken met patines, verfpartituren die op en onder elkaar liggen. Tussen 2015 en 2017 concentreerde hij zijn artistieke aandacht op één van de laatste industrieel-archeologische relicten in de Scheldestreek: de "Elektriekfabriek van Ruien" oftewel "de Centrale".

Unieke kijk op "De Centrale"

Op vandaag is de in 1958 opgerichte thermische elektriciteitscentrale van Ruien een belangrijk baken geweest aan de skyline op de grenzen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Gedurende 50 jaar hebben vele streekgenoten op deze site hun boterham verdient en werden miljoenen gezinnen door deze centrale van elektriciteit voorzien. Op 1 september 2013 sloot de Centrale definitief en op zaterdag 3 juni zullen omstreeks 16.30 uur de laatste schouwen en de koeltoren met de grond gelijkgemaakt worden. Een historische gebeurtenis.

Marnix Verstraeten had in 2016 het voorrecht de bedrijfsinstallaties van nabij te gaan bekijken. Dit resulteerde in een uitgebreide fotoreportage van de bedrijfsinstallaties, koeltorens tijdens de ontmanteling ervan. In zijn gekende stijl verwerkte MIX deze foto's tot een reeks van 30 monumentale schilderwerken .

"De werken geven op een abstraherende manier een eigenzinnige inkijk in dit staaltje van binnenkort industriële streekarcheologie. Een grote rode industriële schaar die een tank opensnijdt en daarbij een rood, bijna bloedend spoor achterlaat. Of de immense koeltoren die veel meeheeft van een kathedraal als je ze van binnenin bekijkt, het zijn maar enkele inspirerende voorbeelden voor mijn werken. Het is mijn unieke ode aan deze site." Aldus Marnix.

(JMA)

De tentoonstelling loop nog tot 11 juni en kan op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 u.bezocht worden op de oude site van Electrabel: Herpelgem 18 te 9690 Kluisbergen.