Kunst- en designevenement Motel Moteur laatste keer in het Warellesgoed in Rumbeke

Het kunst- en designevenement Motel Moteur werd in 2015 voor het eerst georganiseerd in de authentieke modernistische villa in het Warellesgoed. Tal van kunstenaars kregen de kans om er hun kunnen te tonen. Dat én het unieke kader bleek een topformule, om en bij de 2.000 bezoekers passeerden in de loop van het weekend.

Door het succes komt er nu een tweede editie, twee weekends. Meer bepaald op 26 en 27 augustus en op 2 en 3 september. "Daarbij gaan we nog meer bovenlokaal. Kunstenaars en designers uit de regio showen hun werk, maar ook namen van een stuk verder. Gevestigde waarden, maar ook heel wat jong talent. Daarnaast trekken we ook de culinaire kaart met een restaurant waar De Huiskamer en De Overburen hun ding doen."

Het is een unieke kans om de expositie te bezoeken, want een eventuele derde editie zal sowieso niet in het Warellesgoed plaatsvinden. Binnenkort gaat de villa tegen de grond. "Er komt een nieuw residentieel project", vertelt eigenaar Patrick Debusseré. "We leven niet meer in een tijd waarbij slechts één gezin kan genieten van deze groene omgeving. In de toekomst moeten er veel meer mensen van deze groene long in Roeselare kunnen profiteren. Het project bestaat uit gestapelde villa's met achttien woongelegenheden en vijf penthouses."

Meer info: www.motelmoteur.com.

(TD)