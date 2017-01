Kunnen Jolien en haar vriend Herbert weerstaan aan de... Temptation?

We hoeven Temptation Island niet voor te stellen. Het programma dat furore maakte in de jaren 90 maakte vorig jaar een stevige comeback op Vijf. Het concept was al even geniaal als eenvoudig. Je haalt vier jonge koppels uit elkaar op een eiland, waar ze moeten weerstaan aan drank, feestjes en de bijhorende flirtende vrijgezellen. Na een week kijken ze of deze relatietest geslaagd is, maar tussendoor wordt hen ook al eens een suggestieve blik gegund... De reeks werd opnieuw een schot in de roos, ze werd meteen weer Vlaanderens én Nederlands favoriete guilty pleasure. Van dat laatste wil de zender overigens af: niemand hoeft zich schuldig te voelen voor iets wat je leuk vindt, klinkt het. Bovendien heb je kijken en kijken kijken...

Delen Als hij zijn Braziliaans temperament kan bedwingen, wil Jolien graag aan kinderen beginnen

Vorig jaar was er heel wat te doen rond Bruggeling Marvin die zijn liefje Louise meermaals bedroog. Ook nu duikt een West-Vlaamse kandidaat op in deze tweede reeks, die nu al belooft explosief te worden. Jolien Puype (23) schreef zich samen in met Herbert Bodendorfer (22). De twee wonen samen in Deinze en zijn al zes jaar samen. Jolien werkt als medisch secretaresse, terwijl haar lief aan de slag is als ploegchef. Jolien is van Aalter afkomstig, maar liep school in Brugge. Vandaag heeft ze er nog steeds familie wonen.

Twee jaar lang was er geen vuiltje aan de lucht, tot het Braziliaanse libido van Herbert naar boven kwam. Hij is immers afkomstig van Curitiba, een stadje in het zuiden van Brazilië. Vier jaar geleden bedroog hij Jolien en kwam ze daar achter. Ze liet hem duidelijk merken dat ze dit niet aanvaardde en verbood hem nog uit te gaan. Aan dat uitgangsverbod kwam op Temptation Island elf dagen lang een einde. Herbert was vastbesloten om te bewijzen aan Jolien dat hij haar trouw kan blijven, ook al is dat in het verleden anders geweest. Als hij zijn Braziliaans temperament kan bedwingen, wil Jolien graag aan kinderen beginnen. Als Herbert dus slaagt voor de 'ultieme relatietest', loopt het verhaal misschien goed af en mogen we binnenkort - net als vorig jaar - opnieuw een Temptation-baby verwachten...

(BVB)