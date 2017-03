KTA Brugge heeft met Maaike Cafmeyer opvallende leerkracht-voor-één-dag

Meisjes mogen huilen, jongens niet. Wat als jongens één dag een meisje zouden zijn, wat zouden ze dan graag eens willen doen? En omgekeerd? Met deze en andere vragen en stellingen lokt actrice Maaike Cafmeyer- of zoals de klas haar kent: flik Chantal in Eigen kweek - de vijfdejaars van het KTA in Brugge uit hun tent over de (on)gelijkheid tussen meisjes en jongens. Als jonge actrice merkte Maaike al snel dat zij anders werd beoordeeld en vergoed dan haar mannelijke collega's.

Hoe kijken deze jongeren naar rollenpatronen en de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in onze maatschappij? Dat wil Maaike uitzoeken tijdens haar les in De klas.

De klas, dinsdag 7 maart om 20.40 uur op Eén.