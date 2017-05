Koppel uit Roeselare heeft StuBru (een beetje) liggen en mag naar Engeland

Heel wat muziekliefhebbers kennen het wel: de spanning als je via de radio probeert om tickets te winnen voor een optreden van je favoriete band. Deze week konden fans op Studio Brussel tickets winnen voor een festival van de band Gorillaz in het Engelse Margate. De hele week moesten fragmenten herkend worden, op vrijdag volgde dan de finale. Emmanuel Vansteenkiste en Lara Aerbeydt, een koppel uit Roeselare, waren gebrand op de tickets en om hun kansen te vergroten zaten ze vrijdagochtend allebei bij de telefoon om van zodra mogelijk te bellen. Emmanuel in de Zilverbergschool in Rumbeke, waar hij onderwijzer is, Lara zo'n 10 km verder in de gemeentelijke basisschool van Hooglede, waar zij werkt.

Hun verbazing was groot toen ze plots allebéi Studio Brussel aan de lijn kregen. Heel wat mensen gaven naar verluidt een fout antwoord, Emmanuel en Lara waren toevallig de eersten die het antwoord juist hadden. En dus speelden zij - tégen elkaar - het finalespel. In de ochtendshow van Linde Merckpoel hadden ze aanvankelijk niets in de gaten en werd het spel gespeeld zoals dat hoort. Er begon in de studio iets te dagen toen Emmanuel na een foute gok (en de daarbij horende 'nederlaag') wel héél sportief en blij reageerde. Toen hij uitlegde dat hij en Lara eigenlijk een koppel waren, vielen ook aan de microfoon de monden open van verbazing. "Nog nooit meegemaakt", moest Linde Merckpoel bekennen. "Maar wel dubbel en dik verdiend!"

Het radiofragment werd zowel bij Stubru als op sociale media druk besproken vrijdagvoormiddag, maar Emmanuel en Lara gaan in juni wel lekker naar het Demon Dayz-festival in Margate! Met z'n tweetjes, nemen we aan.

Herbeleef het fragment :