Koppel spaart al drie jaar lege waterflessen... en hangt ze aan de gevel

Een Brugs koppel spaart al drie jaar lang hun lege waterflessen van vijf liter. En dat zorgt voornamelijk aan hun achtergevel voor een opmerkelijk zicht. Tientallen flessen liggen op zolder. Tientallen andere hangen aan die achtergevel van hun rijwoning in de Wantestraat in Assebroek. "Ik kan begrijpen dat passanten het een vreemd zicht vinden", zegt de bewoonster. "Maar wij weten wel degelijk waar we mee bezig zijn. We sparen die flessen met een doel voor ogen."

