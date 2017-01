Knokke-Heist zet René Magritte in de schijnwerpers

Tijdens het internationaal Magrittejaar zal de gemeente Knokke-Heist, in samenwerking met uitgeverij WPG, het leven en werk van de surrealist vieren met vijf evenementen. Op 15 augustus 2017 is het precies 50 jaar geleden dat de Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte overleden is.