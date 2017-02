Kindernamiddag in De Nestel

Voor de vierde keer bestaat het jaarlijkse Trefpunt van Beweging.net Staden uit twee aparte stukken. "In 2014 ontstond het idee om een kindernamiddag te organiseren", legt Geert Cuvelier van Beweging.net Staden uit. "Omdat er in Staden een paar initiatieven bestonden die zich richtten op kinderen, zochten we contact met Kat&Kwaad en Fra...