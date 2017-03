Kinderjury Jeugdfilmfestival Brugge vindt Sloveense thriller beste langspeelfilm

Net voor de vertoning van de beste film van het voorbije Jeugdfilmfestival in Brugge maakte de kinderjury in Cinema Liberty haar winnaars bekend. De zevenkoppige jury riep de Sloveense thriller 'Come along' uit tot beste langspeelfilm en 'Catherine' tot beste kortfilm.