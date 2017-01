Kenji Minogue brengt dit voorjaar tweede album uit

Goed nieuws dus voor de fans van Kenji Minogue want na 'De Groetjes' uit 2014 komt er nu een tweede plaat van Fanny Willen (Emilie De Roo) en Conny Komen (Sarah Vandeursen). Het amusante kitschduo scoorde bescheiden hitjes met 'Naam familienaam', 'Alwadamehetten' en 'Gazastrook' en gaf memorabele optredens op onder meer Pukkelpop, de Gentse Feesten en Theater aan Zee. Het duo was als 'Erasmus' ook te horen op de soundtrack van Belgica.

De voorbije jaren was Sarah Vandeursen vooral actief voor verschillende televisieprogramma's van haar werkgever Woestijnvis, maar er was dus toch nog tijd voor een verse plaat met Kenji Minogue. Het album verschijnt in mei van dit jaar.