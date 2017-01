Kapitein Winokio meert binnenkort aan in Oostende

"Ik leerde in Oostende zeilen, met BLOSO, toen begon het al", legt Kapitein Winokio uit. "Mijn tweede band komt door het Museum voor Schone Kunsten Permeke. Toen ik naar school ging was daar ooit een expositie van expressionisme. Ik was toen twaalf of dertien jaar. Permeke kwam als een mokerslag binnen bij mij, dat liet een enorme indruk op me na."

"Daar is eigenlijk mijn band met Oostende ontstaan. Ik had ook interesse in alles rond Ensor, opnieuw Oostende. Later begon ik muziek te spelen en hoor je de verhalen van Marvin Gaye. Oostende heeft ondertussen op die manier steeds een grote rol in mijn leven gespeeld. Je voelt dat enorm veel artiesten een band hebben met de kuststad. Ik denk dat 60 a 70% van de liedjes die ik geschreven heb in Oostende geschreven zijn, op een boerderij naast de luchthaven waar ik me vaak terugtrok. Daar werden ook mijn eerste theaterstukken geschreven. Ik werkte een paar uur en ging dan kringloopwinkels doen of wandelen op de dijk, de frisse zeelucht opsnuiven. De band met Oostende is niet enkel artistiek maar zit eigenlijk lichtjes in mijn dna. Als kind ging ik op zeeklassen in Wenduine, in een oud herenhuis was dat. Ik heb nu ook samen met mijn moeder een appartement gehuurd in Wenduine, waar ik geregeld ga om te schrijven. Ik had vroeger ook een goede vriend in Bredene, de kust is mij dus zeker niet vreemd.

"Het begon in 2004 met een aantal cd's met oude, Vlaamse kinderliedjes van bekende en onbekende musici. Ik wou iets doen naar kinderen toe, ik vond dat er zo een soort van overwicht was. Dat alle kinderentertainment naar één kant werd getrokken. Ik wou daar een soort antwoord op bieden, meer ludiek met meer humor en dat waren dan die eerste berencd's. Dat was meteen een hit en dat was even verschieten."

"Samen werken voor de show van 5 maart met mensen uit Oostende is voor mij fantastisch. Met de show is voor mij de cirkel rond. Het ontstaan van de kapitein is hier in Oostende gegroeid. We spelen hier nu onze eerste grote show, voor mij is dat een heel mooi verhaal. We spelen onze lettershow 'het ABC, zing maar mee', in principe voor kinderen tussen drie en negen jaar. Hoewel we op die leeftijdscategorie mikken merken we dat ook de ouders dolenthousiast zijn als ze met hun kinderen komen kijken. Het is een familieconcert geworden. Zelfs oudere kinderen die mee komen zeggen me nadien soms: 'Kapitein, ik kwam mee met mijn kleine broertje, maar het heeft toch ook mij weten boeien'. Het doet goed om dat te horen. Het is een show met letters, humor en heel veel liefde. Onze missie is om kinderen en hun ouders te laten genieten van muziek", besluit Kapitein Winokio.

(JRO)

>> Kaarten zijn verkrijgbaar via superleuk.be, op het nummer 070/22 56 00 of aan de ticketbalie van Toerisme Oostende.