Kamping Kitsch Club dit jaar op... bedrijventerrein Evolis

Kamping Kitsch Club vindt voor het tweede opeenvolgende jaar in Kortrijk plaats. Dit keer is niet Avanco in Aalbeke het decor voor wat in de volksmond het 'marginaalste festival van het land' heet, wel hoogwaardig bedrijventerrein Evolis. "We verwachten dit jaar tot 20.000 bezoekers", stelt medeorganisator John Noseda.