Kamagurka en Herr Seele weer samen op het podium

Kamagurka brengt in de Arenbergschouwburg elke eerste zondag van de maand een humoravond met een gast. In januari stond hij met Jeroen Leenders op de planken en op 5 februari gaat hij nog eens met zijn oude kompaan Herr Seele in zee. "Het is zowat 20 jaar geleden dat we nog eens samen een show brachten", zegt Kamagurka. "Nadien ben ik mijn eigen ding gaan doen, maar ik had altijd goede herinneringen aan de optredens met Peter. We hebben altijd gezegd dat we het nog eens opnieuw zouden doen. En nu Get Ready! weer samen is, mogen Kama en Herr Seele ook weer samen een show brengen."

