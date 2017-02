Jukeboxmuseum verhuist voorlopig niet naar De Panne

De collectie in het Jukeboxmuseum op de site Roussel in Menen is het levenswerk van verzamelaar Geert Olieu. Nog tot eind juni 2017 wordt het museum uitgebaat door beschutte werkplaats 't Veer, maar omdat het niet langer rendabel is, wordt er ijverig gezocht naar een alternatieve oplossing.