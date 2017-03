'Jonge Bruggeling' Jean Blaute wordt 65 en krijgt eerbetoon op Radio 1

Vandaag woensdag bereikt Jean Blaute de zogenaamde pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Sinds vorig jaar is Jean Blaute officieel Bruggeling, na omzwervingen in Zottegem en Leest bij Mechelen.

Voorlopig denkt Blaute zeker nog niet aan stoppen. Er is bijna geen Vlaamse groep of Belgische artiest die de voorbije veertig jaar niet met hem gewerkt heeft. Voor die speciale gelegenheid zet Radio 1 de producer, gitarist, keyboardspeler, bassist, zanger, componist, tv-makker en grapjas in de spreekwoordelijke bloemetjes. Dat zal woensdagnamiddag gebeuren met een gelegenheidsprogramma van drie uur lang. Met muziek, verhalen, wensen en optredens van grote kleppers die onderweg zijn pad kruisten. Wie dat zijn, houden de samenstellers voorlopig nog even geheim. Tussen 13 en 16 uur is alles te horen tijdens een groot live-verslag op Radio-1.

(MDW)