Jeugdfilmfestival Brugge biedt film... maar ook muziek en workshops tijdens de krokusvakantie

Onder het peterschap van regisseur-presentator Erik Van Looy en stand-upcomedian Kamal Kharmach wordt opnieuw een reeks kwalitatieve kinder- en tienerfilms vertoond.

Het Jeugdfilmfestival zet op zaterdag 25 februari om 14 uur de negentiende editie in met Storm: letters van vuur, een Nederlands-Belgische avonturenfilm voor achtplussers die zich afspeelt in de middeleeuwen. In deze prent wil de 12-jarige Storm zijn vader redden van de brandstapel. "Leuk om weten is dat een aantal mooie historische West-Vlaamse locaties als decor fungeerden van deze film", zegt Wout Vandersteene, algemeen coördinator van het festival.

Tijdens de krokusvakantie biedt het Jeugdfilmfestival wel meer bijzondere vertoningen. Zo brengt Brent Vanneste, frontman van Steak Number Eight, een soundscape-performance tijdens de première van de tienerfilm My First Highwayop maandag 27 februari om halfacht 's avonds. Een andere première tijdens het festival staat gepland op zaterdag 4 maart om 16 uur in Lumière en betreft Si-G, Deze jeugdige rapster uit Molenbeek zal na de vertoning een liveperformance brengen samen met Omar G. van het hiphopcollectief Stikstof. Voor kids vanaf negen jaar.

Masterclasses

Voor de kleinsten onder ons is de kleuterfilm Molly Monster (zondag 26 februari om 16 uur) met livedubbing door Riet Muylaert, bekend van Jacko Bond. In L'Etranger maken we dan weer kennis met de Brugse Senegalees Moussa als voetbalcoach van een team kansarme Brusselse jongeren. In aanwezigheid van hem kunnen tienplussers op vrijdag 3 maart om 16 uur de film in Lumière bijwonen.

Voor jongeren vanaf 12 jaar staat tijdens de week in Lumière elke avond om 19.30 uur een film gepland. In de foyer van Liberty kunnen kinderen volop experimenteren in het App Lab. Er staan ook drie masterclasses op het programma.

Schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V) kende het Jeugdfilmfestival een subsidie van 2.200 euro toe. "Op een leuke manier kunnen kinderen in contact komen met kwalitatieve films en workshops, wat goed is voor hun ontwikkeling", motiveert Demon.

(SVV)