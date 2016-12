Jerry Deewood uit Sint-Andries strikt zus van Jerry Lee Lewis voor twee duetten

Jerry Deewood, geboren als Jerry De Block, kun je bezwaarlijk een new kid on the block noemen. De Sint-Andriesnaar heeft inmiddels 73 lentes op de teller, maar dit weerhoudt hem er niet van om nog steeds muziek te maken. Zo was hij het voorbije jaar druk in de weer met de opnames voor 'Rockin' Christmas', zijn zevende cd die in het teken staat van de donkerste dagen van het jaar. Bijzonde...