Jarige Freddy Maertens krijgt eerste boek over zijn successen en tegenslagen

Wielerlegende Freddy Maertens is 65 jaar geworden. Om dat te vieren, presenteert uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts het boek ' Freddy! Waarom het liep zoals het is gelopen'. Hierin vertellen de wielerkampioen en zijn vrouw Carine over hun grote successen en tegenslagen.