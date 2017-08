Jan Gheysen (Hoofdredacteur KW): "Anders dan met muziekfestivals vooral hoofdpijn vooraf"

Wat is je mooiste herinnering aan TAZ?

"Een avondvoorstelling van en met Pascale Platel. In de vismijn van Oostende. We woonden de voorstelling bij met de kinderen en zowel zij en als wij, volwassenen, vonden het een bijzondere voorstelling. Een minder leuke nevenwerking: de vismijngeur achtervolgde ons tot thuis."

Wat betekent TAZ voor jou?

"Een onvoorstelbaar rijk aanbod aan allerlei theatervormen. Anders dan met muziekfestivals krijg je bij TAZ vooral hoofdpijn vooraf: in het vastleggen van een selectie. Want het aanbod overtreft de mogelijkheden van een modale theaterliefhebber als wij."

Behalve in Brussel kan TAZ om al die redenen alleen hier gedijen

Wat is de beste voorstelling die je er ooit zag?

"Er waren er zoveel. Voorstellingen en jaren tuimelen als golven over mekaar. Er waren voorstellingen die we met de kinderen bijwoonden, er waren er ook andere. Het is een amalgaan van beelden en teksten. Nee, ik slaag er niet in om één voorstelling gaaf naar voren te halen."

Waarom is TAZ belangrijk voor Oostende?

"De stad is een theaterscène. Met de zee en de horizon als een Spilliaert-toneeldoek. De stad heeft het rijkste palet aan sferen en karakters: van rauw- naturalistisch tot magisch-romantisch, een stad van pure berekening en geldklopperij tot een biotoop voor artistieke passie en losgeslagen talent. Enfin, behalve in Brussel kan TAZ om al die redenen alleen hier gedijen. Het is een stad met een scène voor het grote werk en met kieren en spelonken voor talent dat kiemt en ander dat verschimmelt, bij wijze van spreken."