Izegemnaar wint 8.125 euro in Duitse televisiequiz

Marc Vanacker (65) neemt al dertig jaar deel aan televisiequizzen en streek doorheen de jaren een prijzenpot van om en bij de 50.000 euro op. Dinsdagavond waagde hij zijn kans in de kennisquiz 'Gefragt, Gejagt' op de Duitse televisiezender ARD, met succes.

"Het was erg spannend", aldus Marc, die voor de opnames twee dagen in Hamburg verbleef. "In de gewone rondes had ik al 3.500 euro gewonnen, maar in de finale besloot ik om voor 25.000 euro te spelen. Een groot risico, maar zo dreef ik wel de prijzenpot voor mezelf en mijn drie medekandidaten fors op."

Marc bleef ijzig kalm in de finale. "We moesten het opnemen tegen de zogenaamde jager, een echte superquizzer. Ik kwam als laatste van de vier aan de beurt, maar kon de jager afhouden. Het leverde ons de eindwinst op."

Marc en co kaapten zo een prijzenpot van 32.500 euro weg. "Die werd uiteraard door vier gedeeld, waardoor ik 8.125 euro mag meenemen naar Izegem. Een mooi bedrag."

Meer nog dan voor het geld nam Marc deel voor de ervaring. "Als oud-docent Duits is Duitsland mijn tweede thuis geworden. Ik koppelde aan 'Gefragt, Gejagt' een kleine citytrip doorheen Hamburg, Münster en Bremen. Of ik nog aan quizprogramma's op tv zal deelnemen? Dit smaakt in elk geval naar meer!"