Internetfenomeen G Goran kondigt zijn afscheid van de muziekbusiness aan

In de zomer van 2015 ging het plots hard voor Goran 'G Goran' Staessen uit Geluwe. De filmpjes, gemaakt door Hannes Degrande, waarin hij naar Bellewaerde of het openluchtzwembad van Izegem trok, lokten tienduizenden kijkers naar het YouTubekanaal. Uitspraken als 'Peace Allemoale' en 'Fuck ol de Haters' werden gemeengoed en (verrassings)optredens van de rapper lokten een paar keer honderden tot zelfs een paar duizend bezoekers. Nationale radiozenders als Studio Brussel en MNM pikten de sympathieke rapper op en er kwamen zelfs t-shirts op de markt. G Goran's 'Pret & Roapn' (een persiflage van 'Drank & Drugs') werd even een hitje.

Daarna werd het stil rond G Goran en nieuwe successen bleven uit. Een fandag lokte niet veel volk meer en ook nieuwe filmpjes en liedjes kregen niet meer de airplay van voordien. En nu is het dus mogelijk helemaal voorbij met de muzikale carrière van G Goran, zo blijkt uit een mededeling op Facebook.

Het grootste succes kende G Goran met 'Pret en Roapn', een persiflage van 'Drank & Drugs' waarmee hij zelfs StuBru haalde.

In september lanceerde G Goran ook nog een ander liedje 'Min gevoelens' waarin hij zich van een gevoeligere kant liet opmerken: