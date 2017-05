Interesse vanuit Singapore voor Damse boekenveiling

Om14 uur gaat de hamer vandaag voor de eerste keer de hoogte in op het stadhuis van Damme. Ter ere van 20 jaar Damme Boekendorp vroeg het stadsbestuur of veilinghuis Van de Wiele hun boekenveiling in het stadhuis wil laten plaatsvinden. Een privé-verzamelaar doet er zijn waardevolle collectie antieke boeken over Tijl Uilenspiegel van de hand. Volgens de roman van Charles De Coster werd de bekende kwajongen eeuwen terug geboren in Damme waar hij nu vereeuwigd staat in de vorm van een standbeeld op de markt. Al lijkt de kans eerder klein dat het cultureel erfgoed in onze contreien blijft. "We sturen voor de kijkdagen beginnen ongeveer 2.000 gedrukte en 6.000 digitale catalogi uit", zegt Marc Van de Wiele van het veilinghuis. "Er werd ondertussen geboden vanuit alle hoeken van de wereld. Van Singapore en de Verenigde Staten tot Italië en de buurlanden. Naast de Uilenspiegel-collectie bieden we ook eeuwenoude religieuze werken, met de handgemaakte kaarten aan. De religieuze handgeschreven boeken zijn erg populair in de VS waarop door zowel privépersonen als instellingen geboden wordt."

Vanuit Singapore bleek dan weer massale belangstelling voor de 17de en 18de eeuwse reisverhalen. "Zij bouwen nu pas hun erfgoedverzameling op en beschikken over heel wat financiële slagkracht. De Italianen vallen vooral voor religieuze prentkaarten en troeven momenteel alle Belgen af." Wie toch nog een poging wil wagen om op te tornen tegen het buitenlands geweld, kan zaterdag nog van 10 tot 12 uur de stukken gaan bekijken om vervolgens om 14 uur een bod te wagen.

(DDM)