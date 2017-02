Inge Lemant uit Lauwe stelt haar eerste roman voor

Inge beperkte zich voordien tot het schrijven van gedichten en fotograferen, maar het plan om een roman te schrijven broedde al drie jaar in haar gedachten. Over haar debuutroman "Het huis met de toren" zegt ze zelf dat het fictie is, maar wie haar goed kent, zal merken dat in het boek veel over haarzelf terug te vinden is.

"Een voorwaarde was dat het mijn eigen boek zou worden, daarom dat ik niet langsging bij een uitgever met het gevaar dat men aanpassingen zou doen. Inge vertelt over Noor, een alleenstaande dertiger die keihard werkt. Werk is haar leven, maar op een dag verliest ze het bewustzijn en ontdekken dokters een tumor in haar hoofd. Voor het boek betaal je 14,50 euro en 4 euro daarvan word geschonken aan woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke, waar mijn vader op 75-jarige leeftijd overleed."

Het boek bestellen kan via 0495 76 20 66, op ingelemant@hotmail.be en in het Sandwichhuis Zus in de Menenstraat 21.

