IN BEELD Opbouw van 'Mijn Pop-uprestaurant' in Kortrijk is gestart

Dit voorjaar slaat het VTM-programma 'Mijn Pop-uprestaurant' al voor de vierde keer zijn tenten op in Kortrijk. Het is de tweede keer dat het Schouwburgplein de uitvalsbasis wordt voor de culinaire strijd. Sinds maandagmorgen is het alle hens aan dek om de containers een plaats te geven. Er worden niet minder 45 units van achttien vierkante meter en 2.500 kg geplaatst. Hiervoor zijn 23 transporten uitzonderlijk vervoer en 5.800 werkuren nodig. De restaurants zullen bekleed worden met 17.150 meter hout. Elk restaurant beschikt over een eigen afvalwaterfiltering.

Voor het plaatsen van de containers is op het straatgedeelte van het Schouwburgplein een grote kraan gemonteerd. Om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen garanderen, worden het straatgedeelte en het Schouwburgplein afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers of fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen wel nog door via het trottoir aan de kant van de KBC. De ondergrondse parking Schouwburg is niet bereikbaar via de Doorniksestraat. Je kunt omrijden via Graanmarkt, Waterpoort, Stationsstraat, Stationsplein, Doornikselaan en de Sint-Jorisstraat.

De pop-uprestaurants worden niet overal met een warm applaus onthaald. Vooral de lokale horeca is hen liever kwijt dan rijk. "Dit zal ons geen extraatje opleveren, integendeel", zegt Geert Quintens (45), zaakvoerder van Bistro Botero. "We kijken vanaf nu op een blinde muur, want de voorkant van de pop-ups is aan de andere kant." Quintens zal daarom ook zelf creatief uit de hoek komen. "Wij openen een buitenbar met een barbecue. We hopen op die manier toch wat extra volk te lokken."

De opbouw van de containers duurt nog tot en met vrijdag. Het VTM-programma komt dit voorjaar nog op televisie.

(NV - Foto's JVGK)